На Донбасі поранені двоє українських військових - штаб АТО

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За минулу добу бойовики 35 разів обстріляли позиції ЗСУ, у результаті двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

На приморському напрямку бойовики стріляли біля Красногорівки, в районі Мар'їнки, поблизу Широкиного, Водяного, Павлополя, Березового і Чермалика.

На донецькому напрямку бойовики найчастіше стріляли в напрямку Авдіївки, а також в районі Верхньоторецького, Зайцевого і Троїцького.

На луганському напрямку зафіксовано 8 обстрілів - в районі Кримського, Новозванівки та станції Донець.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.