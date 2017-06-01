"Газпром" чекає остаточного рішення арбітражу до кінця червня

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Російський "Газпром" чекає остаточного рішення Стокгольмського арбітражу до кінця червня, повідомив голова компанії Олексій Міллер.

Він відмовився коментувати новини зі Стокгольмського арбітражу до остаточного рішення. "Немає рішення арбітражу", - повторив він, пише "Інтерфакс".

"Я не знаю, що заявляє "Нафтогаз". Коли буде остаточне рішення, тоді можна буде коментувати. Остаточне рішення буде не раніше кінця червня", - сказав пан Міллер.

Як повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак в кулуарах Петербурзького економічного форуму, юристи "Газпрому" вивчають текст попереднього рішення Стокгольмського арбітражу.

"Газпром" отримав відповідне попереднє рішення арбітражу, зараз вони його вивчають. Після того, як юристи його вивчать можна буде коментувати", - сказав Новак, якого цитує РІА "Новости".

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Своєю чергою заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медвєдєв розповів, що ще не бачив рішення арбітражу. "700 сторінок не встиг прочитати. А попередньо я нічого не скажу. Це попереднє рішення", - сказав він.

Коментуючи ситуацію з арбітражем, пан Медведєв провів аналогію з футбольним матчем: "А Київ радіє перемозі? Яка перемога? Якщо в футболі гол не забили, але двічі торкнулися м'яча - це що, теж перемога?", - запитав заступник голови "Газпрому".

"У футболі перемогу приносять забиті голи, а не тимчасове володіння м'ячем", - зауважив заступник голови "Газпром".

31 травня Стокгольмський арбітраж виніс окреме рішення у справі "Нафтогазу" проти "Газпрому" у трьох ключових пунктах: відхилити принцип "бери або плати, заборонити реекспорт газу, а також формулу ціни.

"Трибунал задовольнив вимогу Нафтогазу про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов та скасував заборону на реекспорт газу", - повідомили у прес-службі Нафтогазу в Facebook.

У "Газпромі" підтвердили, що отримали рішення арбітражу і назвали "проміжним".

Російська компанія не коментує зміст рішення.