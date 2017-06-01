ВВС Україна виповнилося 25 років

Сьогодні ВВС Україна відзначає 25-ту річницю.

1 червня 1992 року у незалежній Україні розпочались радіотрансляції на коротких і середніх хвилях - так почала свою роботу перша на пострадянському просторі не російськомовна служба ВВС.

Сьогодні ВВС Україна пропонує свій контент на веб-сайті bbc.ua (українською та російською мовами), на ТБ - завдяки співробітництву з українським телеканалом ICTV, та у соціальних мережах Facebook, YouTube, Instagram, Google+ та Twitter - @BBC_ua and @bbcukrainian (українською та російською).

Голова Всесвітньої служби ВВС Франческа Ансворс відзначає: "ВВС Україна пропонує незалежні та перевірені новини, а також аналітичні матеріали наших журналістів з України, Росії та Великої Британії й інших мовних служб зі всього світу. Завдяки цьому є можливість побачити події в Україні й регіоні у загальносвітовій перспективі і розповісти про Україну світові. У свою 25-ту річницю ВВС Україна готується до запуску новинної ТБ-програми. Вона збагатить й урізноманітнить контент, який ВВС Україна пропонує аудиторії".

У п'ятницю, 9 червня, у Києві відбудеться круглий стіл "25 років ВВС Україна: перевірка фактів тоді і зараз", у якому візьмуть участь Голова Європейського департаменту Всесвітньої служби ВВС Артем Лісс, Головний редактор ВВС Україна Ніна Кур'ята і засновниця та перша голова Української служби Елізабет Робсон. Також у дискусії візьмуть участь українські журналісти з "Радіо Свобода", проекту "Stop.Fake", "Детектор Медіа", Інституту масової інформації, проекту "Доступ до правди" та інших медіаорганізацій.

Журналісти обговорять, як змінилися способи перевірки фактів та боротьби з фейковими новинами зі зміною інформаційних платформ. Дискусію, що відбуватиметься перед запрошеною аудиторією, ВВС Україна також транслюватиме у Facebook. Підсумковий матеріал буде опубліковано на сайті bbc.ua.

ВВС Україна є частиною Всесвітньої служби ВВС.