Петренко: ЄСПЛ прийняв позицію України в одному з позовів проти РФ

Копирайт изображения UNIAN Image caption Павло Петренко вважає, що тепер перший позов розглянуть оперативніше

Європейський суд з прав людини визнав прийнятність першого позову України до РФ за дії Москви в Криму в 2014 році. Зокрема за фактами порушення прав людини на півострові.

Таку заяву в інтерв'ю українському телеканалу 112 зробив міністр юстиції Павло Петренко.

За його словами, український уряд тиждень тому отримав письмове підтвердження від ЄСПЛ про те, що Європейський суд з прав людини прийняв обґрунтування претензій України.

"Ми анонсували, що Україна подасть правову позицію з доказами, фактами, які безумовно спростовують брехливі коментарі РФ про те, що Європейський суд (ЄСПЛ - Ред.) не має права і юрисдикції слухати першу справу... ЄСПЛ офіційно підтвердив прийняття нашої правової позиції по першій справі "Україна проти Росії" за фактами незаконного порушення прав людини в Криму", - сказав український міністр.

Пакет документів з правовим обґрунтуванням свого позову Україна направила до базованого в Страсбурзі суду 27 березня.

Загалом, за словами міністра, Європейський суд розглядає п'ять позовів України проти Росії за порушення прав людини внаслідок анексії Криму і розпалювання війни на Донбасі.