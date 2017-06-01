"Яндекс" закриє офіси в Україні

Компанія "Яндекс" оголосила про закриття своїх офісів в Києві і Одесі, де в понеділок СБУ провела обшуки у справі про держзраду.

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СБУ підозрює російський пошуковик у передачі персональних даних українців до РФ, у компанії спростовують ці дані.

Два тижні тому "Яндекс" разом з російськими Mail.Ru і "ВКонтакте" потрапили під санкції, введені Україною.

"Компанія" Яндекс.Україна "включена до списку санкцій і фактично не може вести діяльність на території України, - заявив Інтерфаксу представник компанії Очир Манджиков. - Зокрема, всі рахунки компанії заблоковані, і ми не можемо платити зарплату співробітникам".

"Тому ми прийняли рішення закрити офіси в Києві та Одесі, нашій команді запропонуємо продовжити роботу в інших офісах "Яндекса"в різних країнах", - заявив представник компанії.

Раніше стало відомо, що рішення покинути Україну прийняла компанія Mail.ru.

У понеділок, 29 травня, співробітники СБУ провели обшуки в офісах ТОВ "Яндекс.Україна" в Києві й Одесі. Представник служби повідомив, що слідчі дії проводилися у кримінальній справі про державну зраду.

"Правоохоронці встановили, що менеджмент компанії незаконно збирав, зберігав і передавав у Росію персональні дані українських громадян, - повідомляла СБУ. - Зокрема, персональні дані, рід занять, спосіб життя, місце проживання, роботи, дозвілля, джерела і розміри доходів, номерителефонів, електронних адрес і акаунтів в соціальних мережах".

За версією СБУ, "Яндекс" нібито передавав російським спецслужбам інформацію про співробітників правоохоронних органів, спецслужб і військовослужбовців української армії. Під час обшуків, як заявляла СБУ, в офісах "Яндекса" було вилучено серверне обладнання та документацію, яка підтвреджує підозри. Вони направлені для проведення експертизи.

"Яндекс", у свою чергу, в своїй заяві стверджував, що ні у співробітників компанії в Україні, ні у керівництва не було доступу до персональних даних користувачів, оскільки вони "знеособлені й анонімні".