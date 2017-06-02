Канада завершила ратифікацію вільної торгівлі з Україною

Копирайт изображения AFP Image caption Угоду підписали у липні 2016 року в Києві

Генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою, повідомив президент України Петро Порошенко.

Цю інформацію також оприлюднили на офіційній сторінці Сенату Канади.

"Сьогодні після згоди Палати громад та Сенату Генерал-губернатор Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою", - написав у Facebook президент України.

Угоду про зону вільної торгівлі підписали 11 липня 2016 року.

Україна завершила ратифікацію угоди в квітні 2017 року.