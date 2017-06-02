Протести у Венесуелі: Мадуро оголосив про референдум

Копирайт изображения MIRAFLORES PALACE VIA REUTERS Image caption Мадуро не має намірів йти на поступки протестувальникам

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про намір провести референдум щодо створення Конституційної асамблеї, яка має замінити нинішній парламент.

Новий законодавчий орган, як хоче Мадуро, буде мати повноваження щодо зміни конституції країни.

У чинному парламенті більшість має опозиція, яка закликає Мадуро піти у відставку.

Противники президента вважають, що мета Мадуро - сконцентрувати владу у своїх руках.

Політична боротьба у Венесуелі відбувається на фоні акцій протесту, які тривають вже кілька місяців. За даними ЗМІ, під час протестів у країні вже загинули близько 60 людей.

Учасники масових антиурядових протестів звинувачують Мадуро у жахливій економічній ситуації в країні.

Криза призвела до відключень електроенергії, дефіциту товарів першої необхідності та гіперінфляції, яка цього року може скласти 720%.

Прихильники президента натомість звинувачують опозиціонерів у спробі організувати державний переворот.