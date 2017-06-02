Екс-росіянина хотіли викрасти і вивезти до Росії - Луценко

Копирайт изображения Yurii.Lutsenko Image caption Фотографія з місця затримання

Українські силовики затримали групу осіб, які за гроші мали викрасти та вивезти до Росії колишнього російського громадянина, що виїхав до України через переслідування.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Затримали групу осіб, до складу якої входив начальник райвідділу поліції, які на замовлення громадянина РФ, за грошову винагороду у розмірі 17 мільйонів доларів, намагались організувати викрадення та переправлення на територію Росії колишнього громадянина РФ, який через переслідування російською владою переїхав в Україну і займається тут виробничим бізнесом", - написав пан Луценко у Facebook.

Як вказав генпрокурор, потенційних викрадачів затримали під час отримання "авансу у розмірі 100 тисяч доларів".

Імені можливої жертви викрадення Юрій Луценко не повідомив.