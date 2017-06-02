Екс-податківця Антипова арештували із заставою 100 мільйонів гривень

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Печерський суд Києва арештував екс-начальника податкової служби Луганщини Олександра Антипова з можливою заставою 100 мільйонів гривень, повідомив голова МВС Арсен Аваков.

"Екс-губернатора і екс-голову податкової Луганської області Антипову, у якого під час арешту конфіскували 3,8 мільйона доларів, Печерський суд арештував з можливою заставою 100 мільйонів гривень", - написав пан Аваков у Facebook.

Він додав, що на нього одягнули кайданки у залі суду.

25 травня Печерський райсуд відпустив під заставу в 15 мільйонів гривень екс-начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.

Згодом Олександру Антипову оголосили нову підозру в легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

24 травня силовики розпочали масштабну спецоперацію із затримання колишніх керівників податкової служби часів колишнього президента Віктора Януковича.