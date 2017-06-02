Росія не зняла заборону на турецькі помідори

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Росія скасувала обмеження на ввезення з Туреччини усіх заборонених раніше продуктів, крім помідорів. Постанова опублікована на сайті російського уряду.

Зокрема, з переліку виключені заморожені частини тушок, субпродукти домашніх курей та індичок, свіжі огірки, яблука, груші, виноград, суниця і полуниця.

При цьому віце-прем'єр Росії Аркадій Дворкович на Петербурзькому міжнародному економічному форумі повідомив, що допуск томатів з Туреччини в Росію можливий, але тільки з листопада по квітень і то в незначній кількості.

Своєю чергою міністр сільського господарства Росії Олександр Ткачов заявив про необхідність "забезпечити всі території країни російськими огірками та помідорами".

Відносини між Москвою та Анкарою загострилися після того, як в листопаді 2015 турецький винищувач збив російський бомбардувальник Су-24 на кордоні з Сирією. Туреччина тоді заявила, що Росія порушила її повітряний простір. Москва відкинула всі звинувачення.

Після інциденту Росія ввела проти Туреччини економічні санкції, зокрема, обмеживши постачання турецьких товарів. Під заборону тоді потрапили овочі, фрукти, м'ясо та квіти.

Крім того, Росія заборонила продаж туристичних путівок до Туреччини.

Відносини почали нормалізувалася після того, як президент Туреччини Реджеп Ердоган надіслав Володимиру Путіну лист з вибаченнями за збитий Су-24.