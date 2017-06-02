У Південному Судані через порушення правил щеплення померли 15 дітей
- 2 червня 2017
-
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У Південному Судані щонайменше 15 маленьких дітей померли в результаті помилки під час щеплення їх від кору, повідлмив уряд країни.
Медичні працівники штату Східна Екваторія неодноразово використовували одні й ті самі нестерильні шприци для вакцинації.
Міністр охорони здоров'я Південного Судану заявив, що команда, яка займалася вакцинацією не мала достатньої кваліфікації і тренувань для цього завдання.
З 2013 року, коли в країні почалася громадянська війна, в країні практично не працюють послуги в галузі охорони здоров'я.