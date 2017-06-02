У Південному Судані через порушення правил щеплення померли 15 дітей

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У Південному Судані щонайменше 15 маленьких дітей померли в результаті помилки під час щеплення їх від кору, повідлмив уряд країни.

Медичні працівники штату Східна Екваторія неодноразово використовували одні й ті самі нестерильні шприци для вакцинації.

Міністр охорони здоров'я Південного Судану заявив, що команда, яка займалася вакцинацією не мала достатньої кваліфікації і тренувань для цього завдання.

З 2013 року, коли в країні почалася громадянська війна, в країні практично не працюють послуги в галузі охорони здоров'я.