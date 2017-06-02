Телевізор у дитячій спальні збільшує ризик ожиріння - вчені

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Дитина, в спальні якої є телевізор, більше ризикує стикнутися з ожирінням, ніж діти, які власного телевізора не мають, встановили науковці з Університетського коледжу Лондона.

Це особливо стосується дівчат, яким через брак руху більше загрожує ожиріння.

Дослідники тепер ставлять перед собою завдання з'ясувати, чи є така ж залежність між ожирінням і використанням комп'ютерів і мобільних телефонів.

"Чіткий зв'язок"

Стаття, опублікована в журналі International Journal of Obesity, ґрунтується на аналізі даних, отриманих під час обстеження понад 12 тисяч дітей молодшого віку в Британії.

Автори виявили, що понад половина з обстежених дітей мають телевізори в своїй кімнаті, починаючи з семи років.

Батьків просили також оцінити, скільки годин на день діти проводять перед телевізором.

Дослідження проводили протягом кількох років. Коли діти досягли віку 11 років, дослідники виміряли індекс маси тіла (співвідношення росту до ваги) і частку вмісту жиру в організмі.

Виявилося, що серед дівчаток, які з семи років мали в спальні телевізор, на 30% частіше спостерігалося ожиріння порівняно з дітьми, у яких не було телевізорів.

Для хлопчиків цей ризик підвищувався приблизно на 20%.

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"Наше дослідження свідчить, що існує чіткий зв'язок між телевізором у спальні дитини і ожирінням через кілька років", - розповіла одна з авторів дослідження доктор Аня Хейлманн.

Дослідники припускають, що частково це пояснюється дефіцитом сну і пристрастю до фаст-фуду, який споживають під час перегляду телепрограм.

Вчені також припускають, що дівчатка, які дивляться телевізор, менш фізично активні, ніж хлопчики в тому ж віці.

Екрани стали більш плоскими, а діти - товщими

Науковці закликають розробити рекомендації для вирішення цієї проблеми.

"Наші екрани стали більш плоскими, а діти - товщими", - застерігають вони.

Професор Нік Файнер, ендокринолог з Університетського коледжу Лондона, вважає дослідження переконливим, хоча в нього і виникають питання.

"Мені важко уявити батьків, яких хвилює зайва вага їхньої дитини, але при цьому вони не думають про необхідність прибрати телевізор з дитячої спальні", - каже вчений.

Професор Расселл Вайнер, лікар-педіатр з королівського коледжу педіатрії дитячого здоров'я, вважає, що результати дослідження слід сприймати серйозно.

"Ми знаємо, що тривале сидіння перед екраном піддає дітей одразу кільком факторам ризику - це недостатня рухова активність, залежність від їжі з високим вмістом цукру і солі, порушення сну і нездатність регулювати час споживання їжі", - каже експерт.

За словами професора Вайнера, дослідження підтверджує правильність позиції лікарів і фізіологів, які закликають заборонити телерекламу фастфуду до 21:00.