У Чилі виголосили вирок понад 100 співробітникам спецслужб Піночета

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аугусто Піночет прийшов до влади в 1973 році внаслідок військового перевороту

Суд у Чилі засудив до різних термінів тюремного ув'язнення 106 колишніх співробітників спецслужб і військових за викрадення і вбивства в середині 1970-х років під час правління Аугусто Піночета.

Всі засуджені працювали в створеному Піночетом Управлінні національної розвідки (DINA) і брали участь у спецоперації "Коломбо", спрямованій проти представників опозиції.

Екс-співробітників DINA звинувачують в причетності до зникнення і вбивства 16 осіб.

Як зазначив суддя, всі вбиті були членами соціалістичної партії або лівими активістами.

Вони були заарештовані в Сантьяго з червня 1974 року по січень 1975 року. Потім їх відвезли в центри для допитів, після чого ніхто не бачив їх живими.

Згідно з вироком, обвинувачені отримали від півтора до 20 років в'язниці, проте багато з них вже відбувають терміни за іншими звинуваченнями.

Під час правління Піночета (1973-1990 роки) в Чилі пропали безвісти або загинули близько 3000 людей, багато хто був змушений втекти за кордон.

В ході операції "Коломбо" пропали безвісти 119 чилійських опозиціонерів. Влада пояснювала їхнє зникнення тим, що вони були вислані з країни і вбиті своїми колишніми соратниками або співробітниками іноземних спецслужб.

Піночет прийшов до влади в 1973 році в результаті військового перевороту, в ході якого був повалений президент-соціаліст Сальвадор Альєнде.