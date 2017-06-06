У Києві горить приватний будинок та СТО
- 6 червня 2017
-
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
У Києві горить приватний житловий будинок по вул. Профспілковій 21/3, що в Дніпровському районі столиці. Про це повідомили в ДСНС України.
Рятувальники встановили, що пожежа виникла в приватному житловому будинку, до якого прибудоване приміщення, яке використовується як станція технічного обслуговування.
Через горюче навантаження даного приміщення, вогонь поширився на велику площу, додали в ДСНС.
Наразі триває локалізація пожежі.