У Києві горить приватний будинок та СТО

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У Києві горить приватний житловий будинок по вул. Профспілковій 21/3, що в Дніпровському районі столиці. Про це повідомили в ДСНС України.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в приватному житловому будинку, до якого прибудоване приміщення, яке використовується як станція технічного обслуговування.

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Через горюче навантаження даного приміщення, вогонь поширився на велику площу, додали в ДСНС.

Наразі триває локалізація пожежі.