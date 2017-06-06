Рада внесла до порядку денного підтримку членства в НАТО

Копирайт изображения EPA Image caption Чорногорія стала 29-м членом НАТО

Верховна Рада внесла до порядку денного сесії проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо зовнішньополітичного курсу України)" (№6470), де планує закріпити необхідність вступу України до НАТО.

Як повідомляє УНІАН, у парламенті за це рішення проголосували 260 депутатів із 374, зареєстрованих у сесійній залі.

Спікер Андрій Парубій, один із авторів проекту, заявив, що Верховна Рада може вже сьогодні розглянути цей законопроект.

Законопроект пропонує внести зміни до законів "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики" та "Про основи національної безпеки України" щодо вступу держави у НАТО.

Зокрема, у закон України "Про основи національної безпеки України" пропонують додати формулювання, що метою України є "набуття членства в Організації Північноатлантичного договору".

Особливе партнерство

Копирайт изображения AFP Image caption ЗСУ успішно співпрацюють з військовими НАТО

5 червня 29-м членом альянсу офіційно стала Чорногорія. Той крок офіційної Подгоріци супроводжувався масивним тиском з боку Росії, яка звинувачує Північноатлантичний альянс в експансії.

"Цього року Україна відзначає 20-ліття Хартії про особливе партнерство з НАТО. Ухвалення такого закону - це важливий знак для наших союзників! Я звернувся до фракцій із тим, щоб ухвалити цей закон найближчим часом, - сказав Андрій Парубій. - НАТО - це гарант безпеки у всьому вільному світі! НАТО - це єдина сила у світі, здатна зупинити агресивну путінську Росію. Україна стане членом НАТО".

Хоча офіційні представники альянсу наголошували, що двері НАТО відкриті для всіх країн, які відповідають критеріям членства, конфлікт на Донбасі і незавершеність процесу реформ в Україні, зокрема, брак поступу у боротьбі з корупцією, віддаляють таку перспективу.

Оглядач ВВС з питань безпеки Джонатан Маркус вважає, що вступ Чорногорії до НАТО зробить тривалу паузу в процесі подальшого розширення альянсу.