Джонсон відмовився скасувати візит Трампа після Twitter-шторму

Копирайт изображения PA Image caption Це не перша чвара президента Трампа і мера Кана

Борис Джонсон відкинув заклики скасувати державний візит президента США Дональда Трампа до Британії після його "нападу" в Twitter на мера Лондона.

Пан Трамп розкритикував Садіка Хана за його звернення до лондонців у неділю, після нападу на Лондонському мосту, де мер закликав людей не перейматися посиленими нарядами озброєної поліції на вулицях міста.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон сказав, що мер Лондона зробив усе "цілком правильно".

Але він додав, що немає жодних підстав скасовувати візит американського президента, до чого закликали Садік Хан, лідер ліберал-демократів Тім Фаррон і інші.

Пан Феррон назвав Дональда Трампа "ганьбою Америки", додавши в Twitter: "Тереза Мей має скасувати державний візит. Ця людина ображає наші національні цінності в той час самозаглиблення і скорботи".

Мер Хан сказав, що Дональд Трамп неправий щодо "багатьох речей" і що його державний візит, запланований на цей рік, не повинен відбутися.

Міністр закордонних справ Борис Джонсон - який також є колишнім мером Лондона - захищав пан Хана, кажучи, що він був "абсолютно правий, коли намагався заспокоїти мешканців через присутність на вулицях озброєних поліцейських".

Але він сказав в інтерв'ю програмі ВВС Today, що запрошення президенту США про візит до Британії передали, його прийняли, і він не бачить жодних підстав щось змінювати.

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А ось і "твіт" президента США, який викликав обурення британців.