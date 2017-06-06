У Німеччині побільшало схем із фальшивим батьківством
Німецькі посадовці кажуть, що в країні дедалі більше вагітних жінок-іммігранток, які платять німецьким чоловікам, аби ті вдавали батька дитини.
Так жінки здобувають право на проживання в країні.
Німецький телеканал RBB нарахував лише у Берліні приблизно 700 таких випадків.
За повідомленнями, деякі "фальшиві" батьки отримують за свої "послуги" понад 5 тисяч доларів.
Конституційний суд заборонив примусово брати у дітей тест на батьківство через побоювання, що вони можуть залишитися без громадянства.
Влада сподівається на ухвалення нового закону, аби вирішити цю проблему.