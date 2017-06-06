Порошенко на свято журналістів згадав нерозкрите вбивство Шеремета
Президент Порошенко закликає правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
Така заява пролунала під час зустрічі президента України з представниками ЗМІ з нагоди їхнього професійного свята: 6 червня в Україні відзначають День журналіста.
Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у вибуху персонального авта, під яке зловмисники заклали міну.
Попри надання розслідуванню вбивства статусу пріоритетного, слідство досі не знайшло вбивць журналісти чи замовників вбивства.
Пан Порошенко у виступі перед запрошеними до АП журналістами відзначив, що навіть зараз робота журналістів у багатьох сенсах незахищена.
Коментуючи справу Павла Шеремета, президент сказав: "Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла".
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Президент розповів, що, як і обіцяв на своїй прес-конференції, він провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства, але додав, що не може розголошувати подробиць у зв'язку з таємницею слідства.
"Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за виключенням тих питань, які є таємницею слідства", - цитує президента Порошенка його прес-служба.
"Наголошую, що ми маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших справах утиску журналістів, нападів і, не дай Боже, вбивств, обов'язково виконавці і замовники понесли відповідальність", - сказав у виступі перед працівниками ЗМІ Петро Порошенко.
Минулого місяця журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили фільм-розслідування, де йдеться, що, за даними з камер спостереження, біля будинку Шеремета у ніч перед його вбивством начебто перебував екс-співробітник СБУ.
Правоохоронці розслідують загибель журналіста як замовне вбивство.