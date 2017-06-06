Порошенко на свято журналістів згадав нерозкрите вбивство Шеремета

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Президент каже, що йому теж болить повільне розслідування вбивства Шеремета

Президент Порошенко закликає правоохоронні органи публічно прозвітувати щодо розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.

Така заява пролунала під час зустрічі президента України з представниками ЗМІ з нагоди їхнього професійного свята: 6 червня в Україні відзначають День журналіста.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у вибуху персонального авта, під яке зловмисники заклали міну.

Попри надання розслідуванню вбивства статусу пріоритетного, слідство досі не знайшло вбивць журналісти чи замовників вбивства.

Пан Порошенко у виступі перед запрошеними до АП журналістами відзначив, що навіть зараз робота журналістів у багатьох сенсах незахищена.

Коментуючи справу Павла Шеремета, президент сказав: "Мені так само болить, як і більшості з вас. Я так само з вами і вимагаю публічного звіту правоохоронних органів про розслідування вбивства Павла".

Президент розповів, що, як і обіцяв на своїй прес-конференції, він провів зустріч з представниками ЗМІ та керівництвом слідства, але додав, що не може розголошувати подробиць у зв'язку з таємницею слідства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Павло Шеремет загинув вранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, у якому він перебував

"Була дуже важлива інформація, яку поки що не можна розповсюджувати. Але я переконаний, що ширше коло людей має знати подробиці за виключенням тих питань, які є таємницею слідства", - цитує президента Порошенка його прес-служба.

"Наголошую, що ми маємо все зробити для того, щоб у цій справі, як і в інших справах утиску журналістів, нападів і, не дай Боже, вбивств, обов'язково виконавці і замовники понесли відповідальність", - сказав у виступі перед працівниками ЗМІ Петро Порошенко.

Минулого місяця журналісти "Слідство.Інфо" оприлюднили фільм-розслідування, де йдеться, що, за даними з камер спостереження, біля будинку Шеремета у ніч перед його вбивством начебто перебував екс-співробітник СБУ.

Правоохоронці розслідують загибель журналіста як замовне вбивство.