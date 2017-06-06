Винищувач РФ перехопив американський B-52 над Балтикою

Копирайт изображения Getty Images Image caption B-52 у складі ВПС США від 1955 року

У вівторок Росія відрядила винищувач Су-27 на перехоплення американського бомбардувальника B-52 над Балтійським морем, повідомило російське міністерство оборони.

B-52 був у міжнародному повітряному просторі, але наближався до російського кордону і його супроводили геть, сказано в заяві міністерства.

Винищувач Су-27 після цього повернувся на авіабазу.

Подібний інцидент трапився 9 травня над Чорним морем, але там американський розвідувальний літак P-8A Poseidon був перехоплений російським Су-30.

В іншому інциденті у вівторок, як повідомили російські ЗМІ, винищувач РФ було піднято в повітря для перехоплення норвезького патрульного літака над Баренцовим морем.

Копирайт изображения AFP Image caption Су-27 на озброєнні російської військової авіації від 1985 року

Росія і НАТО зміцнили свої контингенти в Балтійському регіоні на тлі ескалації напруженості довкола України.

Росія розмістила в своєму ексклаві в Калінінградській області ракетні комплекси "Іскандер", здатні переносити ядерні боєголовки, і речники НАТО кажуть про посилені патрулі російської авіації в регіоні.

Росія звинувачує НАТО в агресивних намірах і засуджує розміщення контингенту альянсу біля своїх балтійських кордонів.

Анексія Криму в 2014 році і збройний конфлікт на сході України, в розпалюванні якого Захід звинувачує Росію, призвели до найгіршого протистояння у Європі з часів холодної війни.

Росія заперечує свою причетність до конфлікту на Донбасі попри численні докази присутності там російських військ і техніки.