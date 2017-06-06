Київ висловив протест через візит у Крим Валентини Матвієнко

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МЗС України висловило протест у зв'язку з перебуванням в анексованому Криму російських високопосадовців на чолі з головою Ради Федерації Валентиною Матвієнко.

"Розглядаємо цей та інші подібні так звані "візити" керівництва Російської Федерації як демонстративне нехтування Кремлем державним суверенітетом України, Статутом ООН, Резолюціями Генеральної Асамблеї ООН", - наголосили в МЗС.

Там також додали, що російському Міністерству закордонних справ передали відповідну ноту протесту.

За повідомленнями ЗМІ, пані Матвієнко прибула до Криму два дні тому, де зокрема зустрілась з учителями російської мови та взяла участь в урочистій частині фестивалю "Велике російське слово".