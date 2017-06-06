Збірна України програла Мальті у товариському матчі

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Збірна України з футболу програла у товариському матчі команді Мальти з рахунком 0:1.

Єдиний гол на 14-й хвилині забив захисник мальтійців Зак Мускат.

Матч проходив у Австрії, де Україна готується до виїзного матчу відбіркового турніру ЧС-2018 проти Фінляндії.

У рейтингу ФІФА Україна посідає 37-е місце з-поміж 206 збірних, а Мальта - 182-е.