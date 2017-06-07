Ремонтники готуються дати воду в Авдіївку
Ремонтні бригади відновили електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.
"Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено", - сказано в повідомленні міністерства у Twitter.
В даний час на станції ведуться підготовчі роботи для відновлення подачі води в Авдіївку Донецької області.
За попередньою інформацією, водопостачання відновиться до 14:00.
Роботу фільтрувальної станції припинили ще 1 червня. Згодом ремонтна бригада запустила трубопровід, але наступного дня пошкодили лінію електропередач, і станцію знеструмили.
Державна служба України з надзвичайних ситуацій розвозить воду вулицями Авдіївки.
Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, в яких загалом живуть понад 600 тисяч людей.