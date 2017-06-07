Ремонтники готуються дати воду в Авдіївку

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Ремонтні бригади відновили електропостачання Донецької фільтрувальної станції. Про це повідомило Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

"Електропостачання Донецької фільтрувальної станції відновлено", - сказано в повідомленні міністерства у Twitter.

В даний час на станції ведуться підготовчі роботи для відновлення подачі води в Авдіївку Донецької області.

За попередньою інформацією, водопостачання відновиться до 14:00.

Роботу фільтрувальної станції припинили ще 1 червня. Згодом ремонтна бригада запустила трубопровід, але наступного дня пошкодили лінію електропередач, і станцію знеструмили.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розвозить воду вулицями Авдіївки.

Донецька фільтрувальна станція забезпечує питною водою Донецьк, Ясинувату, Авдіївку та інші населенні пункти, в яких загалом живуть понад 600 тисяч людей.