Порошенко підписав закон про збільшення аліментів

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Президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму.

Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту на сайті Верховної Ради.

За законом, розмір аліментів повинен бути достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Також установлюється, що спосіб стягнення аліментів визначає той з батьків, з яким проживає дитина.

Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

З 1 травня прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць встановлено у розмірі 1 624 гривні, дітей у віці до 6 років - 1 426 гривень, для дітей у віці від 6 до 18 років - 1 777 гривень. Про це свідчать дані закону "Про державний бюджет на 2017 рік".

17 травня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо покращення захисту права дитини на належне утримання.