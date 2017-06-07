Парижанка судиться через брудне повітря

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Парижанка позивається до держави Франція через те, що та не захистила її від впливу забрудненого повітря.

Клотільда Нонне, 56-річна вчителька йоги, заявляє, що прожила в Парижі 30 років і що її здоров'я погіршилося.

Особливо - після того, як минулого грудня рівень забруднення зріс до рекордних позначок.

Адвокат жінки твердить, що погане повітря викликає в країні 48 тисяч смертей щороку.

"Ми вважаємо, що медичні проблеми у жертв забруднення виникають через бездіяльність влади у боротьбі з ним", - сказав він Le Monde.

Найближчим часом у Ліоні, Ліллі та інших містах можуть з'явитися аналогічні позови, додав він.

Париж роками намагається подолати проблему брудного повітря. Влада запровадила штрафи для авто, які не мають спеціального стікера Crit'Air - він позначає рівень викидів транспортного засобу.