Луценко: посадовцю ФГВ дали хабар у $5 млн "за невтручання"

Копирайт изображения Юрій Луценко / Facebook Image caption 5 млн доларів - "це ціна невтручання", зазначив пан Луценко

Генпрокуратура затримала посадовця Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "під час отримання неправомірної вигоди" в сумі 5 млн доларів, повідомив генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

За його словами, посадовець, ім'я якого не назване, "розробив злочинну схему вимагання та одержання хабарів" від керівників банківів, до яких введена тимчасова адміністрація.

5 млн доларів - це ціна невтручання ліквідаторів та інших осіб Фонду у порядок погашення банками зобов'язань перед кредиторами та реалізацію високоліквідних активів за заниженими цінами, зазначив генпрокурор.

За такі дії законодавство передбачає до 12 років позбавлення волі, додав пан Луценко.

5 млн доларів купюрами по 100 доларів важить приблизно 50 кг.