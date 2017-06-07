Бойовики готують наступ на Луганщині - штаб АТО

Копирайт изображения Getty Images Image caption Позиції української армії на Луганщині сепаратисти обстрілюють з тяжкої артилерії, кажуть у прес-центрі АТО

Штаб АТО повідомив про загострення на Луганщині та ймовірну підготовку сепаратистами наступу.

У середу українська армія зазнала втрат на цій ділянці фронту. Семеро бійців поранено, один загинув.

У самопроголошеній "ЛНР" у відповідь у спробі наступу звинуватили сили АТО.

Потужні обстріли

У прес-центрі АТО заявили, що кількість обстрілів на луганському напрямку у середу суттєво зросла.

Йдеться про обстріл з важких мінометів, артилерії, гранатометів і великокаліберних кулеметів позицій біля села Кримське (район Трьохізбенки).

"Захисники Кримського на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають та продовжують утримувати позиції вздовж лінії розмежування", - говориться у повідомленні.

Через обстріли пошкоджено водовід у селищі Новотошківське. Звідти планують евакуювати дітей.

Накопичення резервів

Копирайт изображения Міноборони України Image caption У "ЛНР" стверджують, що наступальні дії проводить саме українська армія

"Ворог активно накопичує резерви та проводить інші заходи, які можна розцінити як підготовку до наступу терористичних сил. Окрім того, зросла активність диверсійно-розвідувальних груп", - відзначають у штабі АТО.

Внаслідок бойових дій біля Кримського семеро українських бійців поранено, один загинув, додають у штабі.

У самопроголошеній "ЛНР" у відповідь звинуватили сили АТО у наступі на утримуване сепаратистами село Жолобок, а також обстріли населених пунктів поруч, зокрема міста Кадіївка (Стаханов).

Військовий експерт Костянтин Машовець написав у себе у Facebook, що "внаслідок зайняття передовими підрозділами ЗСУ відповідно до Мінських домовленостей нових позицій, що в районі висоти 195,3 і колишнього блокпоста №31, а так само одночасного утримання ними позицій в районі блокпоста №29 і Новотошковки," сили АТО розширили вогневий контроль у згаданому районі Луганщині.

За даними військового оглядача, такі дії поставили під загрозу тилове забезпечення позицій сепаратистів у Жолобку, що й викликало артилерійські обстріли.

Водночас у групах у соцмережах, які ведуть представники сепаратистів, повідомляють, що у селище Донецьке неподалік Жолобка, зайшли додаткові сили "народної міліції ЛНР", які начебто покликані відбити "спробу прорива ЗСУ". Там також повідомляють про щонайменше одного загиблого представника збройних формувань "ЛНР" і одного пораненого цивільного у Жолобку.