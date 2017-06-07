Порошенко закликав ОБСЄ до консультацій щодо збройної місії на Донбасі

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Президент Петро Порошенко закликає голову ОБСЄ Себастьяна Курца активізувати консультації щодо збройної поліцейської місії організації на Донбасі. Про це повідомили у прес-службі Порошенка після зустрічі з паном Курцом.

"Глава держави закликав Австрійське головування активізувати консультації у Відні з розміщення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі", - сказано в ньому.

Президент зазначив, що бойовики все частіше обстрілюють із забороненого озброєння цивільні об'єкти.

Пан Порошенко також наголосив, що спостерігачів ОБСЄ залякують, щоб отримати "максимальне обмеження доступу Місії до окупованої території аж до повного витіснення СММ ОБСЄ з регіону".