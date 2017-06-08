На станції "Академмістечко" людина стрибнула під потяг метро

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На станції метро "Академмістечко" у Києві людина стрибнула під потяг. Про це повідомили у прес-службі КП "Київський метрополітен".

У відомстві уточнили, що "випадок летальний, самогубство".

Рух червоною гілкою тимчасово виконувався лише до станції "Святошин".

Станом на 9:10 у київському метрополітені повідомили, що рух відновлено у звичайному режимі, поїзди курсують до станції "Академмістечко".

Очевидці події оцінили поведінку працівників станції метрополітену незадовільно.

За словами людей, які у той час перебували на станції метро, тіло впродовж півгодини залишалося на пероні, працівники метро не повідомили пасажирів належним чином не проінформували про подію, перебували "в шоці" та "істеричили".