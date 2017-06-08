Нафтогаз відмовився від переговорів з Газпромом у Москві

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НАК "Нафтогаз України" не має наміру проводити переговори з російським газовим монополістом "Газпромом" на території Росії, повідомила прес-служба компанії.

"Для "Нафтогазу України" Російська Федерація є неприйнятною країною для проведення переговорів з "Газпромом". Такої позиції "Нафтогаз" незмінно дотримується з 2014 року як у листування, так і під час офіційних зустрічей з представниками російської компанії", - йдеться у повідомленні НАК.

При цьому в прес-службі додали, що "Нафтогаз" неодноразово підтверджував готовність провести переговори з "Газпромом" у Брюсселі чи в іншому місті ЄС.

6 червня "Газпром" запросив представників "Нафтогазу" до Москви обговорити питання транзиту газу до Європи після 2019 року.

Чинний контракт "Нафтогазу" і "Газпрому" передбачає обов'язковий транзит російського газу територією України до кінця 2019 року.