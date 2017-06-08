Таємницю австралійського знаку SOS, можливо, розгадали

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Поліція, можливо, з'ясувала, хто залишив у віддаленій частині Західної Австралії загадковий сигнал SOS.

Напис, викладений із каменів, минулого місяця помітив пілот гелікоптера.

Це породило побоювання, що хтось потребує допомоги.

Нині поліція вважає, що це реальний сигнал про порятунок, який у 2013 році залишили двоє мандрівників.

Правоохоронці кажуть, що до них звернувся брат чоловіка на ймення Роберт.

"Він побачив статтю про це на BBC", - сказав старший сержант Дейв Радд із поліції Західної Австралії.

Чоловік на ім'я Джон розповів, що в 2013 році Роберт із подругою застрягли на яхті в бухті Свіфт, що за 500 кілометрів від міста Брум.

Пара дісталася до берега на рятувальному плоту. При цьому їх атакувала пара крокодилів, але мандрівники врятувалися.

На суходолі вони виклали сигнал SOS.

У поліції кажуть, що чоловік і жінка знайшли прісну воду та їли свої припаси.

Врешті-решт їх урятувала яхта, яка проходила повз.

Поліція каже, що не змогла поговорити з учасником події, бо він зараз плаває в Середземному морі. Але їм надали фотографії знаку SOS, зняті в 2013 році.

"На фото видно, що це те саме місце і той самий сигнал", - сказав пан Радд.

"Ми певні, що фото справжні, і що цей випадок був, але поки не поговоримо з паном Робертом, кілька запитань залишаются без відповіді", - додав він.