Комі: адміністрація Трампа "брехала про ФБР"

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами пана Комі, він "збентежений" поясненнями пана Трампа про причини його звільнення

Колишній очільник ФБР Джеймс Комі заявив у конгресі, що коментарі президента Дональда Трампа про нього і загалом ФБР були "прямою і простою брехнею".

Під час свідчень перед сенатським комітетом пан Комі сказав, що його заплутали "мінливі пояснення" Білого дому про причини його звільнення.

За словами пана Комі, Дональд Трамп неодноразово хвалив його за "прекрасну" роботу, яку він робив.

Водночас він усвідомлює, що президент має право звільнити директора ФБР у будь-який час, додав пан Комі.

"Мене дуже збентежило, коли я дізнався з теленовин, що президент звільнив мене через розслідування, пов'язаного з Росією... Це здалося мені безглуздим", - сказав він.

Пан Комі наголосив, що Дональд Трамп обмовив ФБР і його самого, заявивши, що бюро не справляється зі своєю роботою.

"Це була брехня, пряма і проста", - резюмував Комі.

У четвер екс-директор ФБР, звільнений Дональдом Трампом, виступає в комітеті з розвідки сенату США, який розслідує можливі зв'язки передвиборчого штабу Трампа з Кремлем.

На питання комітету про те, чи намагався президент зупинити розслідування щодо Росії, пан Комі відповів: "Наскільки я розумію, ні".

10 травня Трамп звільнив Джеймса Комі з посади голови ФБР, заявивши, що той "не в змозі ефективно керувати бюро".

Критики пана Трампа припустили, що це звільнення пов'язане з розслідуванням імовірного втручання Росії в президентські вибори у США 2016 року.