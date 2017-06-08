Суд у Чорногорії підтвердив звинувачення у справі про "держпереворот"

Копирайт изображения EPA Image caption У жовтні поліція Чорногорії заарештувала групу людей, яких звинуватили у плануванні збройних нападів

Високий суд у Подгориці у середу підтвердив звинувачення 14-м людям, яких підозрюють у тому, що у ніч після голосування на парламентських виборах 16 жовтня 2016 року вони планували влаштувати збройні напади на державні установи Чорногорії.

Суд звинувачує їх за трьома кримінальними статтями: створенні злочинної організації, підготовці терористичних дій та підготовці дій проти безпеки та конституційного ладу Чорногорії.

Повідомлення суду не містить імен звинувачених, але місцеві і регіональні ЗМІ повідомляють, що серед них троє громадян Чорногорії, зокрема лідери чорногорської опозиції Андрія Мандіч та Мілан Кнежевич.

ЗМІ також повідомляють, що чорногорський суд звинувачує у цій у справі 11-х іноземних громадян, серед яких громадяни Росії та Сербії.

Чорногорська преса також пише, що громадянам Росії судять за їхньої відсутності.

За твердженням Спеціальної прокуратури Чорногорії, після парламентських виборів у жовтні 2016 року звинувачені особи зі зброєю планували напасти на поліцію, чорногорський уряд, парламент, та проголосити перемогу опозиції.

Спочатку прокуратура підозрювала у нападі на державні установи 25 людей.

Дев'ятеро з них вже визнало вину і їх засудили на мінімальний термін - до 5 місяців ув'язнення. Двоє підозрюваних стали свідками у процесі.

За повідомленнями з Високого суду у Подгориці, процес у справі 14-х звинувачених розпочнеться не пізніше, ніж через два місяці.