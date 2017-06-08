Вибори у Британії: екзит-поли прогнозують перемогу консерваторів

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Згідно з результатами екзит-полів, Консервативна партія Терези Мей буде найбільшою партією в британському парламенті, але, можливо, не матиме більшості.

Опитування, проведені на виборчих дільницях по всій Британії, показують, що за результатами позачергових виборів, які відбулися у четвер, торі можуть отримати 314 місць в Палаті громад.

Лейбористська партія Джеремі Корбіна може отримати 266 місць, ліберал-демократи - 14, а Партія незалежності Сполученого Королівства (UKIP) - жодного. Екзит-пол провели спільно BBC, ITV та Sky.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Коротко про позачергові вибори у Британії

Перші офіційні результати виборів очікуються близько опівночі за Лондоном (02:00 за Києвом), а остаточні результати мають оголосити у п'ятницю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Проголосувати змогли всі, хто встиг прийти на дільницю до 10 вечора

Понад 40 тисяч виборчих дільниць були відкриті з 7:00 до 22:00 за Лондоном.

Про проведення позачергових виборів у квітні оголосила прем'єр-міністр Тереза ​​Мей. Вона пояснила своє рішення прагненням до стабільності в умовах, коли країна почала переговори про вихід з Європейського Союзу.

За останні три роки це вже третє загальнонаціональне голосування в Британії: попередні парламентські вибори відбулися 2015 року, а влітку 2016 року в країні відбувся референдум про членство Британії в ЄС.

Головні теми нинішніх загальних виборів - "брекзит" і соціально-економічна політика.

Копирайт изображения PA Image caption В Оксфорді під виборчу дільницю облаштували місцеву пральню

Система виборів у Британії - виключно мажоритарна, тобто всі члени Палати громад обираються в одномандатних округах, причому в один тур.

У світлі нещодавніх терористичних нападів поліція посилила заходи безпеки на виборчих дільницях. В окремих районах були розміщені озброєні патрулі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для участі у виборах зареєструвалися майже 47 млн британців - на 500 тисяч більше, ніж два роки тому

Копирайт изображения Getty Images Image caption В одному з округів на заході Лондона виборчу дільницю облаштували в телефонній будці