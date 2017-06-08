Вибори у Британії: екзит-поли прогнозують перемогу консерваторів
Згідно з результатами екзит-полів, Консервативна партія Терези Мей буде найбільшою партією в британському парламенті, але, можливо, не матиме більшості.
Опитування, проведені на виборчих дільницях по всій Британії, показують, що за результатами позачергових виборів, які відбулися у четвер, торі можуть отримати 314 місць в Палаті громад.
Лейбористська партія Джеремі Корбіна може отримати 266 місць, ліберал-демократи - 14, а Партія незалежності Сполученого Королівства (UKIP) - жодного. Екзит-пол провели спільно BBC, ITV та Sky.
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Перші офіційні результати виборів очікуються близько опівночі за Лондоном (02:00 за Києвом), а остаточні результати мають оголосити у п'ятницю.
Понад 40 тисяч виборчих дільниць були відкриті з 7:00 до 22:00 за Лондоном.
Про проведення позачергових виборів у квітні оголосила прем'єр-міністр Тереза Мей. Вона пояснила своє рішення прагненням до стабільності в умовах, коли країна почала переговори про вихід з Європейського Союзу.
За останні три роки це вже третє загальнонаціональне голосування в Британії: попередні парламентські вибори відбулися 2015 року, а влітку 2016 року в країні відбувся референдум про членство Британії в ЄС.
Головні теми нинішніх загальних виборів - "брекзит" і соціально-економічна політика.
Система виборів у Британії - виключно мажоритарна, тобто всі члени Палати громад обираються в одномандатних округах, причому в один тур.
У світлі нещодавніх терористичних нападів поліція посилила заходи безпеки на виборчих дільницях. В окремих районах були розміщені озброєні патрулі.