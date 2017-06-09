Вибору в Британії: торі перемагають, але втрачають абсолютну більшість

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У Британії закінчилися позачергові парламентські вибори. За даними екзит-полів, перемогу на них здобувають консерватори, проте вони втрачають абсолютну більшість.

За екзит-полами, проведеними спільно BBC, ITV та Sky, торі отримають в Палаті громад 316 місць - на 15 менше, ніж в попередньому складі парламенту. Лейбористи отримають 265 місць - на 33 мандатів більше, а ліберальні демократи - 13 місць.

Для того, щоб забезпечити собі абсолютну більшість у нижній палаті, партія має отримати 326 місць.

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Про проведення позачергових виборів до нижньої палати парламенту в квітні оголосила прем'єр-міністр Тереза Мей. Вона пояснила своє рішення прагненням до стабільності в ситуації, коли країна почала переговори про вихід з ЄС.

За останні три роки це вже третє загальнонаціональне голосування у Британії: попередні парламентські вибори відбулися у 2015 році, а влітку 2016 року в країні пройшов референдум про членство Британії в ЄС.

Головними претендентами на 650 місць в Палаті громад виступали представники консерваторів, лейбористів, ліберал-демократів, Партії незалежності Сполученого Королівства (UKIP) і Шотландської національної партії. Також у виборах брали участь Зелені, валлійська "Партія Уельсу" та чотири північно-ірландських партії.

Система виборів в Британії - виключно мажоритарна, тобто всі члени Палати громад обираються в одномандатних округах в один тур.

Копирайт изображения EPA/PA Image caption Лідери двох провідних британських партій Джеремі Корбін і Тереза Мей проголосували в четвер, поставивши крапку у виборчій кампанії, що тривала сім тижнів

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Аналіз - Лора Кюнсберг, політичний оглядач ВВС

Якщо дані екзит-полів вірні, Тереза Мей зробила дуже ризикований політичний хід і програла. Їй було необов'язково оголошувати ці дострокові вибори, але вона їх оголосила, щоб отримати мандат на проведення переговорів по "брекзиту" і простір для маневру.

Усього кілька тижнів тому, коли це все почалося, позиції Терези Мей здавалися невразливими, але слабка кампанія і супротивники в особі Лейбористської партії, цілком можливо зруйнували надії торі.

Дані цих екзит-полів - не той результат, який передбачали обидві партії, - і це ще один політичний сюрприз: суспільство знову перевернуло очікування головних політичних сил.

Схоже, що консерватори і справді будуть найбільшою партією, але поки за цифрами незрозуміло, чи зможуть вони правити наодинці. Протягом кампанії Тереза Мей раз у раз повторювала своє гасло - обіцянку "сильного і стабільного лідерства", але замість цього воно може лише ослабнути. Однак зрозуміло: лише остаточні результати покажуть, що відбудеться далі.

Копирайт изображения AFP Image caption Результати виборів проектувалися на будівлю ВВС в Лондоні

Остаточні результати виборів мають оголосити у п'ятницю.