Прикордонники затримали судно, яким незаконно перевозили людей в Крим

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Прикордонники разом зі слідчими Нацполіції арештували судно Bospor (під прапором Молдови), яке незаконно переправляло осіб в Крим. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Як з'ясували правоохоронці, протягом 2015-2017 років порушники за допомогою суден, що прямували за кордон, незаконно переправляли моряків через закриті пункти пропуску до анексованого Криму.

За повідомленням ДПСУ, за два роки на судні Bospor незаконно перевезли до Криму майже 100 жителів Одеської та Херсонської областей.

Попередня сума оцінки арештованого майна становить близько 44,5 мільйонів гривень.

Тривають подальші заходи щодо кримінального провадження, додали у Держприкордонслужбі.