У Ньюкаслі чоловік взяв у заручники працівників центру зайнятості
Чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники працівників центру зайнятості у Ньюкаслі.
Озброєний чоловік увійшов до центру в районі Байкер близько 8:00 ранку за місцевим часом.
За повідомленням поліції, він утримує всередині будівлі кількох людей.
Поліція веде переговори з чоловіком. Дороги навколо будівлі перекрили.
Правоохоронці кажуть, що чоловіка знали у центрі зайнятості.
Подію розцінюють як окремий інцидент.
За попередньою інформацією, ніхто з працівників центру не поранений.
Студентський гуртожиток, який знаходиться неподалік, евакуювали. Також закрили станцію метро "Байкер".
Пасажирам метро порадили за можливості тимчасово уникати поїздок до цього району.