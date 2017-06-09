У Ньюкаслі чоловік взяв у заручники працівників центру зайнятості

Чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники працівників центру зайнятості у Ньюкаслі.

Озброєний чоловік увійшов до центру в районі Байкер близько 8:00 ранку за місцевим часом.

За повідомленням поліції, він утримує всередині будівлі кількох людей.

Поліція веде переговори з чоловіком. Дороги навколо будівлі перекрили.

Правоохоронці кажуть, що чоловіка знали у центрі зайнятості.

Подію розцінюють як окремий інцидент.

За попередньою інформацією, ніхто з працівників центру не поранений.

Студентський гуртожиток, який знаходиться неподалік, евакуювали. Також закрили станцію метро "Байкер".

Пасажирам метро порадили за можливості тимчасово уникати поїздок до цього району.