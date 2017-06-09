Жертва Поланскі проситиме припинити справу проти нього

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Жінка, яку в 13 років зґвалтував Роман Поланскі, попросить суд припинити справу проти нього.

Про це повідомив адвокат режисера.

Саманта Геймер раніше заявляла, що пробачила йому, але у п'ятницю вперше публічно виступить у суді.

"Вона втомилася від цього", - сказав адвокат Гарланд Браун агенції Reuters.

Поланскі визнав себе винним у зґвалтуванні неповнолітньої і відбув 42 дні у в'язниці, але пізніше виїхав із США.

Чи брати прохання пані Геймер до уваги, буде вирішувати суд.

У 1977 Роман Поланскі вступив в інтимний зв'язок з 13-річною Самантою Геймер (в дівоцтві Гейлі), коли фотографував її для французького журналу Vogue у будинку актора Джека Ніколсона в Лос-Анджелесі.

Ніколсона в цей час не було в місті.

Зараз 83-річний режисер живе в Парижі, але також має квартиру в Кракові на півдні Польщі.

У 2009 році його повторно арештували у Швейцарїї. Він провів кілька місяців у в'язниці та під домашнім арештом.

Польські суди і влада Швейцарії відмовили в проханні екстрадуваюти його до США.

Поланскі має польське і французьке громадянство.