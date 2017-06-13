Пєсков про протести: небезпеки для Кремля немає

Копирайт изображения AFP Image caption В акціях взяли участь тисячі людей

Протестні акції не є небезпечними для Кремля, але провокаційні дії є небезпечними для громадян. Так прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував акції протесту, які пройшли напередодні у Росії.

"Десь людей приходить більше, десь людей приходить менше - це нормальний процес, коли люди займають громадянську позицію", - сказав Пєсков.

При цьому він додав, що "небезпечними є провокаційні прояви", бо це несе небезпеку оточуючим.

"У кількох містах, як ви знаєте, в тому числі в Москві, на жаль, все-таки трапилися провокації, як і попереджала міська влада. В даному випадку представники органів правопорядку зробили все, чого від них вимагав закон, для забезпечення цього самого правопорядку ", - сказав він журналістам.

12 червня у багатьох містах Росії пройшли масштабні опозиційні акції, де поліція затримала понад 1000 людей. Експерти зазначають, що протестні виступи у першу чергу показали зростання опозиційної активності в регіональних центрах країни.