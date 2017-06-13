Кличко: юристи Київради захищатимуть рішення про проспект Шухевича

Копирайт изображения УНІАН Image caption 1 червня Київська міська рада перейменувала проспект Генерала Ватутіна на Романа Шухевича.

Київрада буде відстоювати в суді своє рішення про перейменування проспекту генерала Ватутіна на Романа Шухевича. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, якого цитує агенція УНІАН.

Раніше Олена Бережна, представниця громадської організації "Антифашистська правозахисна ліга", яка виступала проти перейменування, повідомила, що Окружний адміністративний суд Києва призупинив перейменування проспекту до розгляду справи по суті.

За словами пана Кличка, Київрада ще не отримала ухвали суду, але юристи вже працюють по ній.

"Я ухвали суду ще не бачив, ми її не отримали. Але, наскільки відомо, суд призупинив процес перейменування, частково задовольнивши позов організацій, які звернулися", - сказав він.

"Юристи Київської міської ради представлятимуть у суді інтереси Київради, яка ухвалила рішення про перейменування на своєму пленарному засіданні", - уточнив він.

1 червня Київська міська рада перейменувала проспект Генерала Ватутіна на проспект Романа Шухевича.