Порошенко звільнив двох українських послів
- 13 червня 2017
-
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
- Поділіться цим Facebook
- Поділіться цим Twitter
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Messenger
- Поділіться цим Email
-
Поділитися
Поділіться цимЦе зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
-
-
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
MessengerПоділіться цим Messenger
-
-
Google+Поділіться цим Google+
-
ВКонтактеПоділіться цим ВКонтакте
-
LiveJournalПоділіться цим LiveJournal
-
Мой МирПоділіться цим Мой Мир
-
ОдноклассникиПоділіться цим Одноклассники
-
Поділіться цимЯк поділитися
Це зовнішні посилання і відкриються в новому вікні
Президент Петро Порошенко звільнив українського посла в Естонії Віктора Крижанівського і посла в Південно-Африканській Республіці Євгена Бурката. Про це повідомили на сайті глави держави.
Відповідні укази президента №159/2017 і №160/2017 від 13 червня 2017 оприлюднили у вівторок.
Пана Крижанівського призначили послом України в Естонській Республіці за президента Віктора Януковича в 2010 році.
Пан Буркат став послом України в Південно-Африканській Республіці за президента Порошенка 20 серпня 2016 року.