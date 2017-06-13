Порошенко звільнив двох українських послів

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Президент Петро Порошенко звільнив українського посла в Естонії Віктора Крижанівського і посла в Південно-Африканській Республіці Євгена Бурката. Про це повідомили на сайті глави держави.

Відповідні укази президента №159/2017 і №160/2017 від 13 червня 2017 оприлюднили у вівторок.

Пана Крижанівського призначили послом України в Естонській Республіці за президента Віктора Януковича в 2010 році.

Пан Буркат став послом України в Південно-Африканській Республіці за президента Порошенка 20 серпня 2016 року.