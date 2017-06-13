У київській маршрутці стався вибух, двох шпиталізували

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У маршрутці №455, що рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула частина системи охолодження.

Двох пасажирів шпиталізували, ще трьом надали допомогу. Про це повідомила BBC Україна речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик.

Внаслідок вибуху гаряча суміш розлетілась у салоні маршрутного таксі, постраждали ті, хто перебував у передній частині салону. Водію надали допомогу на місці інциденту.

Потерпілі отримали опіки, їхньому життю нічого не загрожує, додали у поліції.

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На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.

Вирішують питання про відкриття провадження за статтею про порушення експлуатації транспортних засобів.

Це порушення передбачає покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі.

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