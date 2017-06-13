У київській маршрутці стався вибух, двох шпиталізували
У маршрутці №455, що рухалася Шевченківським районом Києва, вибухнула частина системи охолодження.
Двох пасажирів шпиталізували, ще трьом надали допомогу. Про це повідомила BBC Україна речниця Нацполіції Києва Оксана Блищик.
Внаслідок вибуху гаряча суміш розлетілась у салоні маршрутного таксі, постраждали ті, хто перебував у передній частині салону. Водію надали допомогу на місці інциденту.
Потерпілі отримали опіки, їхньому життю нічого не загрожує, додали у поліції.
На місце прибула слідчо-оперативна група, яка встановлює причину вибуху.
Вирішують питання про відкриття провадження за статтею про порушення експлуатації транспортних засобів.
Це порушення передбачає покарання від штрафу до п'яти років позбавлення волі.