Порошенко присвоїв Героя України Жизневському

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Президент Порошенко присвоїв посмертно звання Герой України Михайлу Жизневському - білорусу, який загинув під час Євромайдану та вручив зірку Героя України його батькам. Про це повідомили на сайті глави держави.

"Він поклав своє життя за нашу і вашу свободу", - сказав пан Порошенко.

Президент підкреслив, що це звання має високий статус: "цю нагороду присвоюють виключно за заслуги на фронті у захисті територіальної цілісності і незалежності Української держави".

Також він подякував від імені українського народу батькам Михайла Жизневського.