В "Укрзалізниці" проводять обшук через розтрати - ГПУ

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Генпрокуратура у приміщенні ПАТ "Укрзалізниця" проводить обшуки через розтрати, чиновнику оголосили про підозру у розтратах на 12 мільйонів. Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у Facebook.

Зокрема, ГПУ підготувала підозру заступнику начальника департаменту локомотивного господарства, його прізвище не називають.

За словами заступника начальника відділу процесуального керівництва ГПУ Олександра Цилюрика, "зловживання в кримінальному провадженні досліджуються на сотні мільйонів", зараз підозру оголосили через розтрату на понад 12 мільйонів гривень.

За сприяння підозоюваного "була закуплена продукція неналежної якості , яка не могла бути використана в ремонті рухомого складу", пояснили у ГПУ.

Закупівл. проводили у 2015-2016 роках, повідомив пан Цилюрик.

Представник органів прокуратури уточнив, що слідчим діям сприяє голова правління "Укрзалізниці" Войцех Балчун.

За розтрати чиновника можуть ув'язнити до шести років, а також на три роки заборонити займати певні посади та оштрафувати до 160 тисяч гривень.

Запобіжний захід оберуть після явки підозрюваного в ГПУ, додав пан Цилюрик.