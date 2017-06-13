Зсуви в Бангладеш забрали життя 60 людей

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Сильні зливи, які обрушилися на Бангладеш, призвели до зсувів. В результаті щонайменше 61 людина загинула, десятки зникли безвісти.

Місцева влада побоюється, що кількість загиблих може істотно зрости. Рятувальники зараз намагаються дістатися до затоплених районів і ліквідують наслідки зсувів.

У деяких районах країни немає електрики та мобільного зв'язку.

"Коли дощі нарешті припиняться, ми зможемо зрозуміти масштаб руйнувань і визначити, які відновлювальні роботи нам будуть потрібні", - повідомив агентству AFP Реаз Ахмед з департаменту по ліквідації наслідків природних катаклізмів.

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Кілька людей загинули недалеко від кордону з Індією, після того як їхні будинки опинилися під завалами.

Серед загиблих - п'ятеро військових, які розчищали дорогу в Рангаматі від наслідків катаклізму, коли стався ще один зсув.

Період мусонів в Бангладеш триває з червня по вересень. Зсуви, викликані зливами, нерідко стають причиною загибелі людей. У 2007 році близько 130 людей загинули в результаті зсуву в Читтагонзі.