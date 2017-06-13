Поліція зібрала 500 млн грн штрафів за п'яне водіння - Князев

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Поліція оштрафувала п'яних за кермом майже на 500 млн гривень. Про це повідомив керівник Національної поліції Сергій Князєв.

"З початку року складено 46 270 адмінпротоколів на п'яних за кермом - мінімум 10 200 гривень штрафу за кожен. І майже 500 мільйонів гривень у державну казну", - написав пан Князев у Facebook.

За рік в аваріях на дорогах України гинуть тисячі людей. За три місяці 2017 року в ДТП загинули близько 800 людей.