Справа Чарлі Гарда: ЄСПЛ наказав не відмикати немовля від апарата
Британські лікарі поки повинні продовжувати підтримку життєдіяльності Чарлі Гарда - немовляти з рідкісним генетичним захворюванням. Таке рішення виніс Європейський суд з прав людини.
Його не можуть відімкнути від апарата до понеділка - поки адвокати родини не подадуть усі матеріали для розгляду справи.
10-місячна дитина має ушкодження мозку, і лікарі хочуть припинити підтримувати її життя.
Британські суди підтримали позицію медиків.
Натомість батьки хочуть вивезти дитину на експериментальне лікування до США.
Вони звернулися до суду в Страсбурзі після того, як у четвер їхню апеляцію відхилила остання британська інстанція - Верховний суд.
"Померти з гідністю"
Чарлі перебуває у відділенні інтенсивної терапії від жовтня.
Він має синдром виснаження мітохондріальної ДНК - рідкісне захворювання, яке впливає на структури, що дають енергію клітинам.
Ця хвороба призводить до дедалі більшої слабкості м'язів і пошкодження головного мозку.
Лікарі кажуть, що немовля не може бачити, чути, рухатися чи видавати будь-які звуки.
На їхню думку, терапія, яку запропонували батькам у США, є експериментальною і не допоможе Чарлі.
У квітні суддя Вищого суду постановив, що немовля слід відімкнути від системи життєзабезпечення і дати йому "померти з гідністю".
У травні це рішення підтримав Апеляційний суд. А минулого четверга судді Верховного суду також відхилили скаргу батьків.
У понеділок батьки дитини опублікували в соцмережах фото дитини з розплющеними очима та підписом "Зображення, варте тисячі слів".