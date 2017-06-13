Справа Чарлі Гарда: ЄСПЛ наказав не відмикати немовля від апарата

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Британські лікарі поки повинні продовжувати підтримку життєдіяльності Чарлі Гарда - немовляти з рідкісним генетичним захворюванням. Таке рішення виніс Європейський суд з прав людини.

Його не можуть відімкнути від апарата до понеділка - поки адвокати родини не подадуть усі матеріали для розгляду справи.

10-місячна дитина має ушкодження мозку, і лікарі хочуть припинити підтримувати її життя.

Британські суди підтримали позицію медиків.

Натомість батьки хочуть вивезти дитину на експериментальне лікування до США.

Вони звернулися до суду в Страсбурзі після того, як у четвер їхню апеляцію відхилила остання британська інстанція - Верховний суд.

"Померти з гідністю"

Чарлі перебуває у відділенні інтенсивної терапії від жовтня.

Він має синдром виснаження мітохондріальної ДНК - рідкісне захворювання, яке впливає на структури, що дають енергію клітинам.

Ця хвороба призводить до дедалі більшої слабкості м'язів і пошкодження головного мозку.

Лікарі кажуть, що немовля не може бачити, чути, рухатися чи видавати будь-які звуки.

На їхню думку, терапія, яку запропонували батькам у США, є експериментальною і не допоможе Чарлі.

Копирайт изображения PA Image caption Батьки дитини зібрали на її лікування в США понад мільйон фунтів

У квітні суддя Вищого суду постановив, що немовля слід відімкнути від системи життєзабезпечення і дати йому "померти з гідністю".

У травні це рішення підтримав Апеляційний суд. А минулого четверга судді Верховного суду також відхилили скаргу батьків.

У понеділок батьки дитини опублікували в соцмережах фото дитини з розплющеними очима та підписом "Зображення, варте тисячі слів".