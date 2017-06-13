Лещенко хоче оскаржити рішення суду на користь Авакова

Депутат парламенту Сергій Лещенко має намір оскаржити рішення суду, який визнав неправдивою поширену ним інформацію про стеження.

Про це він заявив у Facebook.

Раніше про це рішення повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Рішення суду: інформація С. Лещенко на Deutsche Welle про стеження з боку МВС є неправдивою", - написав він у Twitter.

У документі, опублікованому паном Аваковим, сказано, що суд зобов'язав Лещенка спростувати поширену ним інформацію.