Сешнс назвав заяви про змову з Кремлем брехнею
Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що не мав зустрічей із російськими посадовцями щодо виборчої кампанії Дональда Трампа.
Про це він заявив під час слухань у Конгресі.
Пан Сешнс також сказав сенатському комітету з розвідки, що будь-які заяви про його "змову" з Кремлем - це "жахлива і огидна брехня".
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На думку американський розвідувальних агенцій, Росія могла втрутитися в американські вибори, аби сприяти обранню пана Трампа.
Сенатський комітет - це одна з кількох панелей Конгресу, які разом зі спеціальною радою розслідують, чи мав хтось зі штабу Трампа зв'язки з Кремлем.
Пан Сешнс раніше відмовився від участі в цьому розслідуванні.
Під час виборчої кампанії він був радником пана Трампа.
На слуханнях у вівторок він категорично заперечив розмови з російськими посадовцями щодо виборів.
"Я ніколи не зустрічався і не мав ніяких розмов із жодними росіянами чи іншими іноземними посадовцями щодо будь-якого впливу на будь-яку кампанію чи вибори у США", - завив він.
Пан Сешнс - найвищий посадовець адміністрації Трампа, який виступив перед сенатським комітетом.
Він визнав, що двічі зустрічався з російським послом Сергієм Кисляком.
Але сказав, що не пам'ятає контактів із ним під час політичного заходу в готелі "Мейфлавер" 27 квітня 2016 року, про що заявляли американські ЗМІ.
"Я не пригадую жодних зустрічей чи розмов з російським послом чи будь-яким іншим російським посадовцем. Якщо під час того прийняття сталася якась коротка взаємодія, я її не пам'ятаю", - сказав пан Сешнс сенаторам.
Він також заявив, що не брехав на слуханнях у Конгресі, коли казав, що не має зв'язків із російськими посадовцями.