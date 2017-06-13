Сешнс назвав заяви про змову з Кремлем брехнею

Копирайт изображения Reuters Image caption Пан Сешнс - найвищий посадовець адміністрації Трампа, який виступив перед сенатським комітетом

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що не мав зустрічей із російськими посадовцями щодо виборчої кампанії Дональда Трампа.

Про це він заявив під час слухань у Конгресі.

Пан Сешнс також сказав сенатському комітету з розвідки, що будь-які заяви про його "змову" з Кремлем - це "жахлива і огидна брехня".

На думку американський розвідувальних агенцій, Росія могла втрутитися в американські вибори, аби сприяти обранню пана Трампа.

Сенатський комітет - це одна з кількох панелей Конгресу, які разом зі спеціальною радою розслідують, чи мав хтось зі штабу Трампа зв'язки з Кремлем.

Пан Сешнс раніше відмовився від участі в цьому розслідуванні.

Під час виборчої кампанії він був радником пана Трампа.

На слуханнях у вівторок він категорично заперечив розмови з російськими посадовцями щодо виборів.

"Я ніколи не зустрічався і не мав ніяких розмов із жодними росіянами чи іншими іноземними посадовцями щодо будь-якого впливу на будь-яку кампанію чи вибори у США", - завив він.

Пан Сешнс - найвищий посадовець адміністрації Трампа, який виступив перед сенатським комітетом.

Він визнав, що двічі зустрічався з російським послом Сергієм Кисляком.

Але сказав, що не пам'ятає контактів із ним під час політичного заходу в готелі "Мейфлавер" 27 квітня 2016 року, про що заявляли американські ЗМІ.

"Я не пригадую жодних зустрічей чи розмов з російським послом чи будь-яким іншим російським посадовцем. Якщо під час того прийняття сталася якась коротка взаємодія, я її не пам'ятаю", - сказав пан Сешнс сенаторам.

Він також заявив, що не брехав на слуханнях у Конгресі, коли казав, що не має зв'язків із російськими посадовцями.