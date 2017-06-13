Засновник Uber залишить компанію на невизначений термін

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Засновник і гендиректор сервісу таксі Uber Тревіс Каланік заявив, що йде у відпустку на невизначений термін.

У повідомленні, яке цитує Bloomberg, Каланік пояснює, що останні події, включно зі смертю матері, змусили його замислитися і переглянути своє ставлення до деяких речей.

Тепер він хоче сфокусуватися на роботі на себе і створенні "команди керівників світового рівня".

Раніше рада директорів компанії ознайомилася з доповіддю колишнього генпрокурора США Еріка Холдера, який рекомендував обмежити роль Каланіка.

За останні місяці компанія потерпає від низки скандалів. Серед них - звинувачення у жорсткій корпоративній культурі та судова тяганина з компанією Alphabet, яка звинуватила Uber в крадіжці технології для автомобілів на автономному управлінні.

У лютому цього року колишня співробітниця Uber Сьюзан Фаулер розповіла про сексуальні домагання і вияви сексизму в компанії.

Після цього були ініційовані два розслідування, у рамках яких 6 червня звільнили 20 співробітників Uber, включно з кількома керівниками.

Крім того, взимку в центрі скандалу опинився і сам Каланік. У мережі з'явився відеоролик, на якому глава Uber свариться з одним із водіїв через падіння тарифів на перевезення.

Публікація відео змусила Каланіка заявити, що йому потрібна допомога із керівництвом компанією.

У Uber по всьому світі працює понад 12 тисяч людей. Власні дані компанії свідчать про те, що близько 36% співробітників Uber - жінки.