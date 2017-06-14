У Лондоні горить висотний житловий будинок

На заході Лондона горить багатоквартирний житловий будинок. За словами очевидців, а також з відео з місця події, видно, що вогнем охоплена майже уся будівля.

До будівлі Grenfell Tower у лондонському районі Північний Кенсінгтон виїхали близько 40 пожежних машин і 200 пожежників, яким поки не вдається впоратися з вогнем.

За інформацією лондонської пожежної охорони, горить поверхи будівлі з другого по 27-й.

Повідомляється про постраждалих від диму, їм надають допомогу медики, проте точну кількість поки не називають.

Очевидці кажуть, що доступ до будівлі для пожежних машин вкрай утруднений через занадто вузькі під'їзні шляхи. Це помітно обмежило можливості пожежних в боротьбі з полум'ям.

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Кореспондент ВВС повідомляє з місця події, що практично увесь будинок охоплений вогнем і є ризик, що будівля може завалитися. За його словами, поліція намагається відтіснити натовп спостерігачів через загрозу руйнування будівлі.

"Ми бачимо, як з будівлі падають уламки, ми чуємо вибухи та звук розбитого скла", - передає кореспондент.

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Досі не відомо, скільки саме людей перебувало в будинку й скількох з них вдалося врятувати.

Станом на 4 годину ранку за місцевим часом (6:00 за Києвом) у поліції повідомили, що триває евакуація мешканців.

Тих кого врятували з палаючої будівлі, розмістили в християнському центрі, що знаходиться неподалік.

Поки немає інформації про те, що могло стати причиною пожежі і як вогонь зміг поширитися по настільки великій площі.

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Деякі ЗМІ та очевидці повідомляють, що в будинку ще знаходяться люди, які подають сигнали про допомогу.

Ведучий програми Amazing Space Джордж Кларк розповів в ефірі Radio 5 Live, що бачив, як на верхніх поверхах хтось махав ліхтарем. За його словами, очевидно, що не всі люди змогли вибратися з будинку.

Кларк пояснив, що сам стоїть в 100 метрах від будівлі і його всього засипало попелом.

Ще один очевидець Тім Дауні розповів ВВС, що будівля практично вигоріла зсередини. "Вона виглядає дуже погано, дуже-дуже погано. Я ніколи такого не бачив. Це дійсно дуже велика пожежа", - повідомив Дауні.

Користувачі соціальних мереж повідомляють, що над будинком здіймається високий стовп чорного диму і чути тріск, наче будівля починає руйнуватися.

Перше повідомлення в поліцію про "масштабну пожежу" в будинку Grenfell Tower надійшло близько 01:16 за лондонським часом (03:16 за Києвом).

У висотному будинку на 24 поверхи розташовані 120 квартир.